Россияне используют новые дроны в атаках против Украины – что о них известно, где их собирают и как они выглядят

Российские оккупанты начали использовать новые дроны, атакуя Украину.

Так, некоторые дроны, по данным ГУР Минобороны, оснащены камерой и украинской сим-картой, чтобы отправлять россиянам фотографии.

Также известно, что эти дроны внешне напоминают иранские "Шахеды" и зачастую передвигаются в группе вместе с ними.

По словам экспертов, используют россияне такие дроны в качестве приманки. Они определяют место дислокации ПВО. В частности, мобильных групп, пулеметчиков и установок.

В Сети уже появились кадры российского БпЛА из фанеры и пластика, под названием «Гербера». Этот дрон может иметь три варианта комплектации: камикадзе, дрон для радиолокационной разведки, а также в качестве ложной цели. Кроме того, у «Герберы» заявлен режим роя.

Эти дроны летают на высоте в километр, из-за чего их не могут достать мобильные группы пулеметчиков.

Дроны фанерные и, как сообщается, под фанерой размещены антенны 3G и 4G, а также модем с сим-картой. Стоимость производства одного такого фанерного дрона ГУР оценивает в $10 000. И это в разы дешевле ракет украинской ПВО.

Таким образом, россияне адаптируют стратегию атак. Пытаются получить преимущество при массированных ударах.

По некоторым данным, эти БпЛА разработаны в особой экономической зоне «Алабуга» в ТатарстанеТакже у нового дрона аналогичные «шахедам» серийные номера — они начинаются с буквы «Ы».

Однако некоторые эксперты считают, что на данный момент вряд ли можно говорить о начале массового производства этого образца.

"По нашим оценкам он может иметь дальность полета до 300 км. Все разговоры о роевом использовании этого комплекса, думаю, это рекламное преувеличение", - заявлял директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Ранее в Сети появились обновленные спутниковые снимки, на которых можно увидеть не менее 4-5 новых цехов, и еще на 5 площадках ведутся работы над строительством новых цехов.

Большинство цехов будут заняты производством БПЛА или компонентов для них.

Кроме того, сообщалось, что россия привлекает подростков к изготовлению «Шахедов».

Центр национального сопротивления получил документы о зачислении в «Алабуга Политех» гражданских несовершеннолетних лиц.

Плановая мощность производства дронов составляет 10 тысяч единиц в год. В целях конспирации производство назвали "проектом Дельфин".

Впоследствии появились новые подробности о "Герберах".

"Фанера, пенопласт, обычный GPS, полетный контроллер. Все максимально простое и дешевое. От комплектующих до сборки. Внутри нет взрывчатки. Часть упала сама после окончания топлива", - говорил эксперт в области радиотехнологий Сергей Бескрестнов (Сергей Флеш).

Задача такого изделия – тратить ресурсы украинского ПВО.

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