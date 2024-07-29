Пассажирский поезд слетел с рельсов в Волгоградские области (Россия), пишет Politeka.net со ссылкой на российские СМИ и паблики.
На данный момент известно, что катастрофа произошла в результате столкновения с самосвалом.
Очевидцы рассказывают, что перевернулись 7-8 вагонов. Число пострадавших в результате аварии быстро растет.
В настоящее время известно, что в результате схода вагонов пострадало не менее 100 человек.
"Девочки, смотрите какой кошмар. Это наш переезд.. Люди вылезают... Ой, ужас какой", - комментируют очевидцы увиденное на месте крушения.
Известно, что поезд был соединением Казань-Адлер.
В поезде могли находиться 800 пассажиров.
Удар был такой силы, что кабина самосвала была найдена в 15 метрах от места удара, водитель госпитализирован.
Добавим, что ранее под Москвой молния поразила четырех человек.
Происшествие произошло в парке "Патриот" на площади перед Главным Храмом вооруженных сил России.
Впоследствии стало известно, что один из пострадавших скончался в больнице.
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