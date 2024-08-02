Спецназовцы ГУР наносят мощные удары по врагу и предупреждают тех россиян, кому удалось выжить в мясных штурмах и разбить окопах, что будет еще хуже.

Одной из самых дерзких операций ГУР стала высадка десанта в Крыму в День Независимости.

Тогда, 24 августа 2023 г. представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов сообщил, что высадку провели подразделения ГУР во взаимодействии с Военно-морским флотом.

«Цели достигнуты, потерь среди личного состава нет. Продолжается спецоперация, все детали мы не раскрываем, есть потери среди личного состава противника, а также сил и средств. Информация о количестве потерь уточняется», - заявлял он.

С того дня ГУР не сбавляет обороты и продолжает охоту на российских захватчиков.

Так, в апреле 2024 года произошла масштабная атака беспилотников в 8 областях России.

Тогда восьми областей страны-агрессорки посетили десятки украинских беспилотников: Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Смоленской, Рязанской, Калужской и даже Московской. Поражены как минимум три электроподстанции и база хранения горючего, где загорелись пожары.

Это была общая операция СБУ, ГУР и Сил спецопераций ВСУ. После атак в некоторых районах возникли проблемы со светом и водоснабжением.

Достается россиянам от ГУР и на территориях других стран. Так, в ГУР намекнули на причастность Украины к разгрому колонны ЧВК «Вагнер» в Мали.

«Повстанцы получили необходимую информацию и не только информацию, позволившую провести успешную военную операцию против российских военных преступников», - говорил представитель ГУР Андрей Юсов.

По словам Юсова, своими наемниками «вагнеровцы» пытались решать геополитические, экономические вопросы, изменять или поддерживать те или иные правительства. И вот теперь весь мир видит, что, собственно, это уже не тот потенциал и возможности России далеко не те.

Еще одну дерзкую и успешную операцию Главное управление разведки Министерства обороны провело в Сирии. Как стало известно, бойцы спецподразделения "Химик" Главного управления разведки Министерства обороны Украины нанесли удар по российской базе в Сирии.

Отмечается, что целью спецназовцев ГУР была военная техника россиян, расположенная на аэродроме "Кувейрес" к востоку от Алеппо. Россияне захватили его в 2015 году. удар нанесли на следующий день после встречи главы РФ Владимира Путина с президентом Сирии Башаром Асадом 24 июля.

Также в конце июля ГУР завершило одну из самых больших в истории DDOS-атак на интернет-инфраструктуру России, которая длилась в течение недели.

Под атакой оказались онлайн-сервисы всех главных российских банков, включая Центробанк, провайдеров телекоммуникационных услуг, национальные платежные системы, соцсети и мессенджеры, правительственные ресурсы и десятки других сервисов. Все атакованные ресурсы тем или иным способом были вовлечены в поддержку или финансирование вооруженной агрессии России против Украины.

Еще одну дерзкую операцию ГУР провели на эродроме Оленья в РФ – БпЛА ГУР поразили российский далекий стратегический бомбардировщик Ту-22М3.

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