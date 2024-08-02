Ситуация на поле боя может измениться в ближайшее время – озвучен прогноз, когда ВСУ могут начать контрнаступление.

Перейти в контрнаступление силы ВСУ могут уже этой осенью.

Такой прогноз относительно хода войны в Украине в 2024-м году озвучил военный аналитик Михаил Жирохов.

Соотвествующие резервы уже готовятся однако, согласно озвученной президентом Украины Владимиром Зеленским информации, из 14 новых бригад укомплектовано только три.

Президент, напомним, заявил, что "ни для кого не будет секретом, что в ВСУ готовились к бою 14 бригад", которые хотели укомплектовать оружием западного производства.

"Как вы считаете, если из 14 укомплектовано три, можно остановить россиян?" – высказался президент в интервью французским журналистам.

Война в Украине, прогноз на 2024-й

В свою очередь Михаил Жорохов предположил, что ВСУ готовят новое контрнступление на начало осени. 14 новых бригад – это до 70-80 тысяч бойцов.

Но добиться успеха это наступление должно до ноября, подчеркнул Жирохов в комментарии BBC. То есть, до выборов президента США и проведения второго "саммита мира".

"Тогда Украина будет иметь более сильную позицию перед переговорами", – объяснил Жирохов.

В свою очередь военный эксперт Агил Рустамзаде, говоря о войне в Украине, не прогнозирует, что в ближайшее время российские резервы истощатся.

Война в Украине, прогноз на 2024-й

По его словам, в рф ежедневно вступает в вооруженные силы до 50 тысяч новобранцев, что позволяет ей не только компенсировать потери, но и наступать, «не истощаться».

Более того, российский наступательный потенциал в ближайшие две недели не просто не будет уменьшаться, а, скорее, вырастет на 5-10%.

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