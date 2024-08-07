К концу 2024 года Украина должна будет летать на 20 истребителях американского производства.

Остальные, обещанные так называемой коалицией F -16 во главе с Данией и Нидерландами, прибудут партиями в течение 2025 года.

Разочарование по поводу того, как долго самолеты доставлялись в Украину, сильное, говорит Бен Ходжес, бывший командующий американскими войсками в Европе.

Он говорит, что одной из причин задержки в предоставлении достаточного количества F -16, чтобы оказать влияние, является «жалкое» отсутствие учебных мест для украинских пилотов — «политическое решение администрации». Языковые трудности также внесли свой вклад.

Насколько большую разницу принесут F -16? Дуглас Барри, эксперт по военно-воздушным силам Международного института стратегических исследований, считает, что главная непосредственная ценность — это повышение морального духа.

Первоначальные цифры невелики, и украинцы будут использовать их осторожно, чтобы избежать потерь, которые дадут России пропагандистскую победу. Но они должны начать вносить постепенную разницу.

Согласно сообщениям, Америка оснащает F -16 передовыми ракетами класса «воздух-воздух» (такими как дальнобойная версия AIM - 120 и AIM -9 X , новейшая версия Sidewinder), а также высокоскоростными противорадиолокационными ракетами.

Они смогут нести до четырех планирующих бомб GBU -39 (по сути, снаряд с короткими крыльями, который можно запускать с самолета), которые, хотя и меньше своих российских аналогов, гораздо точнее и дальнобойнее.

Они также могут нести кассетные боеприпасы для использования против войск и бронетанковых формирований. Сообщается, что модернизированные радары уже в пути.

F - 16 могли бы уменьшить безнаказанность, с которой российские Су-34 обстреливали передовые линии Украины.

F - 16 могут использовать более дешевые ракеты AIM -9 X с тепловым наведением, чтобы сбивать крылатые ракеты, которые парализуют гражданскую инфраструктуру Украины.

Украина была довольна французскими и шведскими предложениями истребителей Mirage и Gripen.

Источник: economist.

Последние новости:

Летнее наступление России провалилось: эксперты спрогнозировали, как война будет идти до конца 2024 года.

Слабая политика Шольца стала проблемой для Европы: эксперты назвали главные угрозы.

Скорее всего, сначала самолеты будут взлетать из Румынии, - военный эксперт о F-16.