Эти дроны и их операторы используют системы искусственного интеллекта, чтобы избегать препятствий и определять потенциальные цели.

Модели ИИ также помогают Украине предсказывать, куда нанести удар. Благодаря этим системам украинские солдаты уничтожают танки и сбивают самолеты с разрушительной эффективностью.

Как сообщил генерал Марк А. Милли, война в Украине — далеко не единственный конфликт, в котором новые технологии меняют характер военных действий.

К сожалению, это будущее, к которому Соединенные Штаты остаются неподготовленными.

Их войска не полностью готовы сражаться в среде, в которой они редко пользуются элементом неожиданности. Их самолеты, корабли и танки не оснащены для защиты от натиска беспилотников. Военные еще не приняли искусственный интеллект.

У Пентагона нет достаточного количества инициатив, направленных на исправление этих неудач, и его текущие усилия продвигаются слишком медленно. Тем временем российские военные разместили в Украине множество беспилотников с искусственным интеллектом.

А в апреле Китай объявил о своей крупнейшей за почти десятилетие военной реструктуризации с новым акцентом на наращивание технологически обоснованных сил.

Если США хотят оставаться ведущей мировой державой, им придется быстро сменить курс.

Стране необходимо реформировать структуру своих вооруженных сил. Американским военным необходимо реформировать тактику и развитие лидерства. Им необходимы новые способы закупки оборудования. Им необходимо закупать новые типы снаряжения. И им необходимо лучше обучать солдат управлению беспилотниками и использованию ИИ.

Источник: foreignaffairs.

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