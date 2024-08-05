Размышляя о том, как долго будет продолжаться война в Украине , даже население страны уже не делает хороших прогнозов.
Так, согласно опросу, проведенному Национальным Демократическим Институтом и Киевским международным институтом социологии, почти 60% украинцев сочтут, что война будет продолжаться еще долго, из них 18% верят, что противостояние растянется еще на год-два, а 17% убеждены, что боевые действия будут продолжаться от 2 до 5 лет.
При этом 14% верят, что война в Украине закончится через 6-12 месяцев. А рыболовно каждый 13-й украинец имеет пессимистический прогноз относительно того, когда закончится война Украине. По их мнению, она может занять более 5 лет.
Свои прогнозы, как долго будет продолжаться война в Украине, делают и в НАТО. И, к сожалению, они тоже не дарят оптимизма.
Как долго будет продолжаться война в Украине.
Да, в НАТО считают, что Россия "несомненно" сможет выдерживать жизнь в условиях военной экономики еще минимум 3-4 года. Так что союзникам Украины необходимо сосредоточиться на том, что им придется обеспечивать страну в долгосрочной перспективе.
«В конце концов, мы все должны быть готовы продолжать поддерживать Украину даже после 2025 года», - заявил один из высокопоставленных альянса, которого цитировал «Голос Америки».
Чиновник НАТО подчеркнул, что «это не конфликт, который, вероятно, скоро закончится» и он потребует лет усилий.
Добавим, ранее главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Биден в интервью немецкой медиа-сети RND сделал прогноз о том, как долго будет продолжаться война в Украине .
Как долго будет продолжаться война в Украине.
Войне, по его словам, не видно конца, и ни у России, ни у Украины нет достаточных возможностей , чтобы выиграть ее в военном отношении.
"Я ожидаю, что война будет продолжаться еще очень долго", - подчеркивал он.
Также он уверял, что ни в самой Швеции, ни в других странах НАТО политическая воля поддерживать Украину не иссякла и проблема заключается в общей медленности Запада.
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