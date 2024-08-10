Война в Украине, возможно, уже близится к своему завершению – историк указал на важные признаки, которые могут быть подтверждением этого.

Российская оккупационная армия, не достигнув в начале вторжения заявленных Кремлем целей, ведет жестокие боевые действия на Донбассе, юге Украины, Харьковщине, а также ежедневно жесткого бомбардирует и обстреливает населенные пункты, убивает и калечит людей.

Однако появились признаки, которые могут быть подтверждением того, что война в Украине близится к концу . Такое мнение высказал историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак.

По его словам, сейчас все чаще появляются сценарии завершения войны, предполагающие потерю территорий Украины.

«И само появление такого количества сценариев говорит, что, возможно, война близится к концу, потому что есть заинтересованность крупных игроков ее закончить», – заявил историк в интервью Radio NV .

Когда закончится война в Украине.

Также историк отметил, что ключевым вопросом остается, есть ли у российского диктатора Путина заинтересованность в окончании войны против Украины. И ответа на этот вопрос на данный момент нет.

Профессов также предположил, что "идет игра на повышение ставок".

Добавим, тем временем свои прогнозы относительно того, когда война в Украине закончится, делают в штаб-квартире НАТО. Как оказалось, большинство чиновников считают, что Украине не удастся вернуть утраченные территории, однако официально никто этого не подтверждает.

Когда закончится война в Украине.

Собеседники издания Die Welt отметили, что ситуация в зоне боевых действий для Украины развивается "значительно хуже", чем об этом говорят в публичных заявлениях и предполагают, что прорыв российскими войсками второй линии обороны Украины является "вопросом времени".

Военные и дипломаты из Евросоюза и НАТО прогнозируют прекращение огня в течение ближайших шести-девяти месяцев вне зависимости от результатов президентских выборов в США.

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