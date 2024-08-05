Союзники України мають бути готовими до того, що війна не скінчиться найближчим часом – посадовець НАТО розкрив прогноз, який геть невтішний.

Розмірковуючи щодо того, як довго триватиме війна в Україні, навіть нселення країни вже не робить добрих прогнозів.

Так, згідно із опитуванням, проведеним Національним Демократичним Інститутом та Київським міжнародним інститутом соціології, майже 60% українців вважатимуть що війна триватиме ще довго, з них 18% вірять, що протистояння розтягнеться ще на рік-два, а 17% переконані, що бойові дії триватимуть від 2 до 5 років.

При цьому 14% вірять, що війна в Україні закінчиться за 6-12 місяців. А риблизно кожен 13-й українець має песимістичний прогноз, щодо того, коли зкінчиться війна Україні. На їхню думку, вона може тривати понад 5 років.

Свої прогнози, як довго триватиме війна в Укрїні роблять і в НАТО. І, на жаль, вони теж не дарують оптимізму.

Як довго триватиме війна в Україні.

Так, в НАТО вважають, що Росія "безсумнівно" зможе витримувати життя в умовах воєнної економіки ще мінімум 3-4 роки. Тож союзникам України необхідно зосередитись на тому, що їм доведеться забезпечувати країну у довгостроковій перспективі.

«Зрештою, ми всі маємо бути готові продовжувати підтримувати Україну навіть після 2025 року», - заявив один з високопосдовців альянсу, якого цитував «Голос Америки».

Чиновник НАТО підкреслив, що «це не конфлікт, який вірогідно незабаром закінчиться» і він потребуватиме років зусиль.

Додамо, раніше головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Біден в інтерв'ю німецькій медіа-мережі RND зробив прогноз щодо того, як довго триватиме війна в Україні.

Як довго триватиме війна в Україні.

Війні, за його словами, не видно кінця, і ні Росія, ні Україна не мають достатніх можливостей, щоб виграти її у військовому відношенні.

"Я очікую, що війна триватиме ще дуже довго", - підкреслював він.

Також він запевняв, що ні в самій Швеції, ні в інших країнах НАТО політична воля підтримувати Україну не вичерпалася і проблема полягає в загальній повільності Заходу.

Останні новини України:

Новий наступ на Київ: військовий попередив про реальну загрозу та назвав терміни.

Кім підвищує ставки: дипломат розкрив плани КНДР у разі обрання Трампа.

Вибухівкаа розірвалася серед людей: хто став жертвою нових атак.