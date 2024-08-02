Путінська армія зазнає колосальних втрат у техніці та живій силі, але навіть у таких обставинах продовжує наступати – відомий аналітик спрогнозував, коли закінчиться війна в Україні та за яких обставин.

Свою думку щодо того, коли закінчиться війна в Україні, висловив військовий експерт Владислав Селезньов.

За його словами, для того, щоб це сталося втрати Путіна, повинні стати настільки масштабними і непоправними, щоб навіть у середньостроковій перспективі у нього не було можливості прийти до тями.

Йдеться про щодобові втрати до 2 або 3 тисяч військовослужбовців. Таким чином путінська армія не встигатиме відновлюватися. Адже, за деякими даними, щодобово в армію окупантів прибуває до тисячі осіб. І навіть за тих втрат, які є на сьогоднішній день, ресурсів у ворога може вистачити до початку 2026 року.

Коли закінчиться війна в Україні

Селезньов також зазначив, що Путін мріє про повернення Трампа на посаду президента США і хоче домовитися з ним на прийнятних для себе умовах. Відповідаючи на запитання, коли закінчиться війна в Україні, Селезньов припустив, що війна чітко позначиться щодо своїх тимчасових показників у листопаді 2024 року. Тобто коли закінчиться виборча гонка в США і стане зрозуміло, хто займе Овальний кабінет.

Додамо, що втрати Росії у війні проти України досягли величезних масштабів. Щодобово ЗСУ ліквідують понад тисячу окупантів і цифра вбитих уже давно перевищила 500 тисяч.

Коли скінчиться війна в Україні.

На думку військових експертів, більшість російських військ отримують лише обмежену підготовку і вони не здатні проводити складні наступальні операції. Як наслідок, Росія застосовує дрібномасштабні, але затратні хвильові атаки, намагаючись послабити українську оборону.

«Однак потреба у постійному поповненні особового складу на передовий майже напевно і надалі обмежуватиме здатність Росії формувати підрозділи з вищим рівнем боєздатності», - наголошували в Міноборони Британії.

Також додамо, що днями голова інституту соціології Євген Головаха повідомив, що 60 відсотків респондентів відповіли, що не знають, коли закінчиться війна в Україні . Таким чином люди більше не вірять у те, що війна закінчиться швидко.

Соціолог також наголосив, що говорячи про те, коли закінчиться війна в Україні, група невизначеності в суспільстві проявляється ще більше.

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