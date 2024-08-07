Наступление России пойдет на убыль, но затем враг снова попытается идти вперед.
Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов по поводу того, когда закончится наступление России и что планирует враг.
По словам Буданова, активные наступательные действия российских оккупантов завершатся через полтора - два месяца.
Буданов отметил, что враждебное наступление затянулось.
"За полтора-два месяца основной напор должен завершиться, потому что и так наступление затянулось", - спрогнозировал Буданов, отвечая на вопросы выпускников Киевской школы экономики.
Когда закончится наступление России.
Но, предупредил руководитель Главного управления разведки, после спада и небольшого затишья будут новые попытки врага наступать. И украинские защитники к этому готовятся, так что дальнейшая ситуация будет зависеть и от того, удастся ли действовать на опережение.
"Или мы просто будем сидеть и ждать, пройдет четыре-пять месяцев и все снова повторится. Или будем действовать на опережение", - заявил Буданов.
Добвим, Кирилл Буданов ранее также раскрыл планы врага до конца 2024-го года.
Когда закончится наступление России.
По его словам, максимальная задача врага - получить контроль над Украиной любым путем. Задача минимум – выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.
Отметим, тем временем спутники фиксируют многочисленные пожары в Курской области, где вторые сутки идут бои.
Генштаб ВСУ официально не комментирует эти боевые действия на территории страны-агрессорши.
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