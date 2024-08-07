Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал о планах врага и когда закончится наступление РФ, которое активизировалось в конце весны и летом.

Наступление России пойдет на убыль, но затем враг снова попытается идти вперед.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов по поводу того, когда закончится наступление России и что планирует враг.

По словам Буданова, активные наступательные действия российских оккупантов завершатся через полтора - два месяца.

Буданов отметил, что враждебное наступление затянулось.

"За полтора-два месяца основной напор должен завершиться, потому что и так наступление затянулось", - спрогнозировал Буданов, отвечая на вопросы выпускников Киевской школы экономики.

Когда закончится наступление России.

Но, предупредил руководитель Главного управления разведки, после спада и небольшого затишья будут новые попытки врага наступать. И украинские защитники к этому готовятся, так что дальнейшая ситуация будет зависеть и от того, удастся ли действовать на опережение.

"Или мы просто будем сидеть и ждать, пройдет четыре-пять месяцев и все снова повторится. Или будем действовать на опережение", - заявил Буданов.

Добвим, Кирилл Буданов ранее также раскрыл планы врага до конца 2024-го года.

Когда закончится наступление России.

По его словам, максимальная задача врага - получить контроль над Украиной любым путем. Задача минимум – выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Отметим, тем временем спутники фиксируют многочисленные пожары в Курской области, где вторые сутки идут бои.

Генштаб ВСУ официально не комментирует эти боевые действия на территории страны-агрессорши.

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