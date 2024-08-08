Продвижение в Курской области продолжается, бронетехника замечена вдоль маршрута 38К-030 примерно в 10 км от международной границы.

Как сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW), текущие подтвержденные масштабы и расположение продвижения в Курской области указывают на то, что "украинские силы проникли по меньшей мере на две российские оборонные линии и опорный пункт".

Украинская сторона официально пока не подтвердила участие ВСУ в этой операции. Однако некоторые защитники утверждают, что по сравнению с боевыми действиями на Покровском, Торецком и Часов Яровском направлениях, в Курской области «хорошие условия для войны».

Так, офицер ВСУ с позывным «Алекс» отмечает, что почти каждый из его побратимов хотел бы там оказаться.

«Нет четкой ЛБЗ, все не разбито в хлам, враг не может реализовать количественное преимущество, однако маневрируя и проводя рейды мы можем реализовать качественное преимущество над противником + отдельное командование, не ставящее задач уровня «космос», возможность брать инициативу любому командиру в собственные руки и классное взаимодействие подразделений….», - отметил лейтенант ВСУ, добавив, что, как бы это ни звучало, но в Курской области «хорошие условия для войны».

Тем временем в Торецке, Часовом Яре и на Покровском направлении продолжается «гиперад».

«Здесь реально вся грязь и сложность этой войны, поэтому помните и об этих ребятах, об этих направлениях, где нам тяжело, где на плечах обычных солдат держится фронт», – подчеркнул украинский защитник.

Торецк

Также офицер ВСУ пожелал "неустановленным формированиям на Курском" сил и солдатской удачи.

«Ибо именно они являются лучиком солнца, который дает большую надежду», – заявил офицер ВСУ.

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