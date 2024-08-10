Как может измениться ход войны осенью 2024, как на боцовые действия повлияют дожди и когда украинские защитники смогут пойти в контрнаступление.

Самыми опасными направлениями, где будут продолжаться боевые действия, осенью 2024 останутся Торецкий и Покровский, а также Крамторский и Часов Яр.

Такой прогноз озвучил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Аналитик считает, что враг будет пытаться всеми усилиями до конца этого года закрыть вопросы по Торецкой агломерации и по Временам Яра, чтобы в 2025 году начать наступательные действия на Константиновку.

Также россияне будут двигаться Югом, пытаясь срезать Роботинское направление и выйти на те позиции, которые они занимали до контрнаступления ВСУ в 2023 году.

Как изменится ход войны в Украине осенью 2024 года.

Кроме того, россияне до конца года постараются взять под свой контроль Волчанск на Харьковщине и "зацепиться" за Липцы, чтобы начать там бои.

На ход боевых действий осенью 2024 также будет влиять погода, дожди и, как следствие, грязи и бездорожья.

«… Багнюка размывает и нашу логистику, но все же такие погодные условия будут для нас больше плюсом, чем минусом», – отмечал Коваленко в комментарии "ТСН.ua".

Эксперт уверен, что контрнаступление ВСУ начнется не раньше, чем в 2025 году. И для этого понадобятся, в частности, такие факторы как истощение врага, новый уровень поддержки Украины и многие техники.

Своим прогнозом по поводу того, как изменится ход войны в 2024-м делился и астролог Алексей Кириченко. Он предполагает, что определенные договоренности между Россией и Украиной будут подписаны примерно в конце сентября – начале октября. Однако осенью 2024 года «во время осенних затмений все вопросы войны не будут полностью решены».

Как изменится ход войны в Украине осенью 2024 года.

Это, по его словам, будет сродни договору о снижении интенсивности или о прекращении огня.

«Но это не окончательная расстановка точек в войне между Россией и Украиной», – прогнозирует Кириченко.

Осенью 2024 Украина способна будет переломить ход войны – такое предположение сделал военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий.

Эксперт уверен, что пик возможностей россиян уже прошел и «они еще продавят немало где наши позиции, в частности, в Донецкой области, но не больше этого».

Дикий также отмечал, что Россия делает ставку на "ползучее продвижение" . Однако главная цель этого продвижения – не захватить Украину, а убедить Запад, что войну против России выиграть нельзя.

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