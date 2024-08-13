Иран расхвалил новую «необнаруживаемую» ракету, разработанную им на фоне растущих опасений полномасштабной войны на Ближнем Востоке.

В Иране заявили, что эти ракеты оснащены боеголовками высокой взрывной силы.

В Иране сообщили о новой "неопределенной" ракете, которую разработала страна из-за растущих опасений полномасштабной войны на Ближнем Востоке, пишет The Telegraph.

Государственные СМИ заявили, что в иранский Корпус стражей исламской революции сообщил, что его военно-морской флот имеет на вооружении новые крылатые ракеты, которые оснащены боеголовками высокой взрывной силы, которые невозможно найти.

В издании отметили, что заявление мощнейшей организации безопасности Ирана совпадает с эскалацией напряженности в регионе после того, как страна пообещала отомстить за убийство лидера ХАМАСа Исмаила Хании, в то время, как Израиль не подтвердил и не отрицал свою причастность.

"В современном мире надо быть сильным, чтобы выжить, или сдаться. Среднего пути нет", - заявил главнокомандующий гвардии, генерал-майор Хоссейн Салями.

"На вооружении военно-морского флота ВС Ирака появилось большое количество крылатых ракет. Эти новые ракеты имеют боеголовки высокой взрывной силы, которые невозможно обнаружить, и они способны нанести значительный ущерб и потопить свои цели", - говорится в заявлении гвардейцев, которое цитирует СМИ.

Источник: Telegraph.

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