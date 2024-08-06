Это отчасти объясняется военной и финансовой поддержкой со стороны США, которые давно стремятся обеспечить преимущество Израиля в рамках своих обязательств по обеспечению безопасности еврейского государства.

Например, Израиль — единственное государство на Ближнем Востоке, которое купило истребитель F-35 корпорации Lockheed Martin — самую дорогую систему вооружения из когда-либо существовавших.Палестинская группировка ХАМАС .

Конфликт между Израилем и Ираном кипел десятилетиями , обе стороны в основном тихо нападали друг на друга, а в случае Ирана часто опосредованно.

Но начало войны между Израилем и поддерживаемым Ираном ХАМАС в октябре ускорило военные действия.

У Израиля и Ирана есть возможности для кибервойны. Иран способен проводить «целый ряд киберопераций, от информационных операций до разрушительных атак на правительственные и коммерческие сети по всему миру», согласно оценке Агентства военной разведки США.

Израильская воздушная атака на ядерную программу Ирана станет одним из самых крайних ответов на новое иранское нападение. Ранее Израиль приберегал эту угрозу для времени, когда Иран достигнет грани ядерного потенциала.

Война между Израилем и Ираном поставит многие страны региона в трудное положение. Четыре арабские страны заключили мирные соглашения с Израилем в 2020 году через так называемые Авраамовы соглашения. Их недоверие к Ирану было частью того, что свело их вместе.

Но маловероятно, что какое-либо арабское государство встанет на сторону Израиля в конфронтации с мусульманской страной, тем более с такой могущественной, как Иран.

Иран и Саудовская Аравия в прошлом году восстановили дипломатические отношения после семилетнего замораживания. Саудовская Аравия изучает возможность нормализации отношений с Израилем в рамках более широкой сделки, в которой она надеется получить гарантии безопасности от США, и, вероятно, попытается избежать вовлечения в конфликт.

Источник: bloomberg.

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