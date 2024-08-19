Присутствие президента Реджепа Тайипа Эрдогана на 75-м ежегодном саммите НАТО в Вашингтоне еще раз подчеркнуло основные способы, которыми Анкара стремится подорвать жизненно важные интересы безопасности альянса.

НАТО — это военный альянс, состоящий из 32 стран, который возник в 1950 году, с главной миссией противодействия угрозе, исходящей от Советского Союза.

Хотя этот альянс исторически был довольно единым, Анкара придерживается стратегии хеджирования против НАТО, тем самым подвергая опасности усилия группы по смягчению проблем безопасности, связанных с конкуренцией великих держав, в частности, против угроз, исходящих от России и Китая.

Будь то противодействие попыткам России захватить Украину или определение термина «терроризм», похоже, нет ничего, в чем подавляющее большинство членов НАТО и Турция не могут прийти к согласию.

Разрыв между интересами Анкары и НАТО, казалось, стал еще шире, когда 28 июля Эрдоган пригрозил вторгнуться в Израиль из-за его конфликта с Палестиной.

Такие комментарии не только подстрекательские и агрессивные, но и отражают растущую враждебность Турции к Израилю, который на протяжении десятилетий считался крупным союзником альянса, не являющимся его членом.

Как коллектив, НАТО постоянно не может призвать Анкару к ответу, не потому что не хочет, а потому что не знает как. Это должно измениться, и должны быть найдены стратегии, чтобы заставить одного из старейших членов НАТО вернуться на правильный путь.

Неспособность обуздать Турцию продолжит приближать нас к непоправимому расколу между альянсом и Анкарой.

Источник: globalvoices.

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