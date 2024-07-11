В то время как лидеры стран-членов НАТО собираются в Вашингтоне на празднование 75-й годовщины альянса, около 90 000 американских военнослужащих находятся в Германии, Италии, Великобритании и других странах, составляя значительную часть из 500 000 военнослужащих НАТО, находящихся в состоянии повышенной готовности.

Огромное присутствие Америки выражается не только в форме войск. Из 206 миллиардов долларов военной и невоенной помощи, выделенной Украине странами по всему миру, 79 миллиардов долларов поступили из Соединенных Штатов, согласно базе данных Ukraine Support Tracker.

Теперь становится все более очевидным, что европейцы должны взять на себя больше ответственности за собственную оборону.

Это не только потому, что Дональд Трамп и изоляционистское крыло Республиканской партии жалуются на необходимость защищать богатые страны, которые, кстати, могут позволить себе социальные сети безопасности, о которых Америка может только мечтать, потому что они не тратят так много на свои вооруженные силы.

Также американские чиновники все больше сосредотачиваются на проблемах, создаваемых Китаем, которые потребуют все большего внимания и ресурсов в предстоящие годы, особенно с учетом растущего сотрудничества между Китаем, Россией, Северной Кореей и Ираном.

Соединенные Штаты просто не могут делать все и везде одновременно, в одиночку. Будущее требует хорошо вооруженных, способных союзников.

Источник: nytimes.