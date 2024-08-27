Успех украинского наступления стал неожиданностью для многих, в том числе и на Западе.

США разрешили Вооруженным Силам Украины применять американское оружие для ударов по Курской области в рамках самообороны. Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, сообщил, что Пентагон подтвердил, что Украина имеет право наносить удары по территории России, если там находятся техника, силы или средства, представляющие угрозу гражданскому населению, например, в Сумской или Харьковской областях.

"Это решение касается оружия, которое Украина уже использует, и США официально не возражают против его применения в наступательной операции. Однако пока это не касается дальнобойных ракет, таких как ATACMS. Президент Украины поручил министру обороны активизировать контакты с партнерами, имеющими дальнобойное оружие, чтобы ускорить принятие решений" - сообщает эксперт.

Украина сейчас нуждается в такой поддержке для продолжения наступления. Успех украинского наступления стал неожиданностью для многих, в том числе и на Западе, где эксперты и аналитики пытаются переосмыслить ситуацию. Многие до сих пор воспринимают Россию как непобедимое государство, которое может применить ядерное оружие в ответ на удары по своей территории.

Однако со временем может появиться новое понимание ситуации, и Украина, вероятно, получит право наносить удары по России дальнобойными ракетами. Курская операция длится более двух недель, и ВСУ уже контролируют более 100 км, заметил Мусиенко.

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