Снятие ограничений по использованию западного оружия позволило бы наносить удары по множеству ключевых объектов, поддерживающих военные усилия России, заявили аналитики Института изучения войны (ISW).

Украинские удары по военным объектам в тылу противника играют решающую роль в ослаблении российского военного потенциала по всей линии фронта.

Аналитики ISW также оценили, сколько российских объектов находятся в радиусе действия ракет ATACMS. По их данным, в зоне действия ATACMS расположено не менее 250 военных и военизированных объектов на территории России. Однако в настоящее время США ограничивают использование этих ракет украинскими силами, разрешая наносить удары только с помощью HIMARS.

Также подтверждена передислокация российских самолетов на аэродромы вне зоны действия западного оружия большой дальности. Тем не менее, передислокация авиационных средств не исключает пользы от использования ATACMS против других российских военных объектов.

Из 250 объектов, находящихся в зоне действия ракет, только 17 являются аэродромами, и маловероятно, что российские военные передислоцировали все остальные объекты.

Угроза ударов по тыловым районам, вероятно, заставит вражеское командование принимать меры по распределению своих ограниченных ресурсов, включая перемещение средств ПВО и радиоэлектронной борьбы.

Это создаст условия для расширения украинских авиационных операций вдоль линии фронта. Недавние успешные удары по российским военным целям в радиусе действия ATACMS демонстрируют необходимость снятия ограничений США для удовлетворения потребностей Киева.

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