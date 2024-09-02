Военный эксперт рассказал, что сейчас происходит в районе Часового Яра, а также какое преимущество получит враг в случае оккупации города, чем это угрожает.

На канал во Часовом Яру российские войска вышли более двух месяцев назад, и за него до сих пор идут бои. То есть канал, как мы и предполагали, стал основным рубежом обороны в городе.

Об этом рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов в интервью Ангелине Пичик.

"Мы там так организовали оборону, что там противник даже временно прекратил попытки перейти канал там, где он спрятан в трубы, в районе Калиновки по наземному пути. Там тоже количество атак очень велико, и, кстати, там противник почти не использует бронетехнику, поэтому что без инженерного обеспечения она не может пересечь сам канал", – объяснил Олег Жданов.

По словам эксперта, в целом ситуация в Часовом Яру пока тяжелая, но стабильная. Но если российские оккупационные войска преодолеют канал, то у них появится возможность попытаться пробиться в направлении последней крупной жилой агломерации на Донбассе – Краматорск-Славянск.

"Там Константиновка в низине, а Часов Яр на холмах, он на господствующих высотах, и это будет давать преимущество противнику в плане огневого воздействия на наши войска, а дальше Дружковка и вот уже первые дома Краматорска. Вот чем важен для нас, и именно почему враг пытается хоть как-то зайти на Часов Яр. А там два пути – или в лоб на Часов Яр идти, или с юга пытаться через Ивановку на перекресток дорог", – отметил Олег Жданов.

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