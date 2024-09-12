Ситуация на Донбассе рискует стать еще более непредсказуемой.

Российские оккупанты разрабатывают новую стратегию для окружения Угледара Донецкой области, пытаясь заставить украинских военных покинуть город. Об этом в эфире "Киев24" заявил военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов.

По его словам, враг уже давно ведет штурм укреплений украинских сил, но теперь сменил тактику на окружение.

"Угледар давно стал фокусом атак. Оккупанты уже более года пытаются захватить город. Во время предыдущих попыток они понесли значительные потери, в частности, здесь потеряли почти всю свою бригаду морской пехоты из Тихоокеанского флота", - отметил Сазонов.

По его словам, попытки лобового штурма оказались слишком затратными и неэффективными. Теперь россияне ориентируются на создание котла – окружение, которое заставит украинских воинов отступить. Сазонов подчеркивает, что такая тактика позволяет снизить потери со стороны агрессора и заставить противника покинуть укрепленные позиции.

Пока ситуация в районе Угледара остается сложной, и действия врага, вероятно, будут продолжаться, ведь российские силы уже захватили Водяное и продвинулись в Гродовке Донецкой области.

К слову, ранее в Институте изучения войны также отмечалось, что российские военные активизировали свои наступательные усилия на Угледарском направлении. Там врагу удалось добиться незначительных тактических успехов. Усиливая давление на Угледар, захватчики, вероятно, стремятся создать условия для дальнейших своих успехов на приоритетном для России Покровском направлении.

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