Верховная Рада поддержала новое постановление о переименовании 327 населенных пунктов - решение было принято после того, как предыдущее постановление не набрало необходимого количества голосов.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

Новое постановление №12043 поддержали 281 народный депутат, при этом решение об изменении названий 327 населенных пунктов было принято без обсуждения. Из варианта, по которому голосовали ранее, изъяли шесть населенных пунктов.

В рамках этого постановления происходит переименование населенных пунктов, содержащих русские и советские нарративы или русифицированные названия. В частности, под смену подпадают названия, связанные с российскими деятелями, такими как Пушкино, Мичурина, Максим Горький, Кутузовка, Суворово, Некрасово и другие.

Среди предложений переименования есть также много названий, которые ассоциируются с советскими праздниками или символикой, например, Первое Мая, Первомайское, Первомайское, Первомайское, Первомайск, Маевка и т.д.

Напомним, процесс переименования не обходится без скандалов и на местных уровнях. В некоторых случаях против новых названий выступает само популяция.

Например, согласно результатам опроса, в сентябре 2023 года большинство жителей Южноукраинска (Николаевская область) поддержало название Южноукраинск - более 3000 голосов. За переименование в Гард выступили только 672 жителя.

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