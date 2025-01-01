За сутки, 31 декабря, на фронте в Украине оккупанты атаковали почти 200 раз, больше всего штурмов россияне совершили на Покровском направлении.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 191 боевое столкновение", - говорится в сообщении.

Кроме того, врывы прогремели в Киеве 1 января 2025 года около 7:00 утра, в Киевской области работала ПВО.

Из-за утренней вражеской воздушной атаки на Киев 1 января зафиксировано падение обломков дронов в Печерском районе столицы.

Вспыхнуло нежилое здание.

В Киеве до шести возросло количество пострадавших, оккупанты атаковали столицу утром, 1 января.

Об этом сообщает мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

"Трое пострадавших на Печерске. Двух из них госпитализировали", - рассказал он.

Так, в 9:00 сообщалось о четверых пострадавших в результате вражеской атаки врага на Киев.

"Двух из них госпитализировали. Двум медики оказали помощь на месте. Большинство пострадавших - из Печерского района", - отметил Кличко.

Около 9:30 количество пострадавших в Киеве возросло до шести.

"Шесть человек пострадали в результате вражеской атаки на столицу", - отметил мэр города.

Известно, что двух пострадавших госпитализировали, четырем медики оказали помощь на месте, в том числе, беременной женщине.

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