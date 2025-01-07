Популярный украинский певец, звезда "Х-фактор" Александр Кривошапко, сбежавший за границу, похвастался кадрами со своей свадьбы в США.

Украинский певец, финалист шоу "Х-фактор" Александр Кривошапко в начале полномасштабного вторжения находился в Украине, занимался волонтерством и рассказывал, что якобы вступил добровольцем в ряды территориальной обороны.

Но уже в 2023 году певец неожиданно оказался за границей, хвастался кадрами отдыха и новой жизни в США.

3 января 2025 года Александр Кривошапко третий раз женился. На этот раз его избранницей стала девушка Кристина, ранее проживавшая в Италии в течение 19 лет. Свадьба состоялась в США, в Чикаго, где теперь певец планирует строить новую жизнь.

Из описания профиля Кривошапко убрал украинский флаг и заменил его американским, соцсети он продолжает вести на русском языке, а на вопросы подписчиков, где украинский, певец ответил: "Я желаю вам всего наилучшего! Уверен, что когда-то вы осознаете, что обвинять окружающих в том, что вам не нравится – не самый лучший способ достичь внутренней гармонии. Будьте счастливы".

На вопрос о том, как ему удалось уехать за границу во время войны, Кривошапко отвечает в таком же стиле.

"Лицемерное создание...он же вроде собирал средства в Ивано-Франковске и на украинском говорил...как же быстро переобулось, даже украинский флаг со страницы убрал...продажная гнида", - пишут певцу в комментариях.

Рассказывая о своей свадьбе Александр Кривошапко лишь вскользь упомянул о войне в Украине, пожаловавшись, что она разбросала его семью по всей планете, поэтому они не могли присутствовать на церемонии.

Кстати, на свадьбе Кривошапко выступал певец Василий Бондарчук, уехавший из Украины в США еще до пандемии коронавируса, и его жена Екатерина Веласкес, участница первой "Фабрики звезд".

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