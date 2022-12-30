Музикант Олександр Кривошапко зізнався, що новина від рідних про те, що вони зуміли евакуюватися, стала для нього першою нагодою розплакатися під час війни.

Співак Олександр Кривошапко, переможець "Х-Фактора", розповів, як його родина евакуювалася з Маріуполя, звідки він родом. Про це він повідомив в інтерв'ю YouTube-каналу "Зірковий" .

Вокаліст зазначив, що в той період вже і сам організовував евакуаційні рейси до Маріуполя, але не наважувався попросити водіїв вивести свою сім'ю, оскільки розумів – потребують дуже багато.

Олександр Кривошапко розповів, що вони жили у підвалі, а коли нарешті змогли вибратися з блокади, то ще близько 20 км йшли пішки під обстрілами у безпечніше місце.

"Були авіаудари по моєму району. Бачив, що від будинку відлетіла частина стіни. 8 днів не було зв'язку. Рідні сиділи у підвалі, і до них зайшла незнайома людина. У нього місця не було в машині. Моя сім'я дуже попросила про те, щоб він допоміг. Він нічого не відповів і поїхав. Мої вже навіть вірити перестали. Але він повернувся. Сказав: "У вас п'ять хвилин". Вони піднялися, взяли все найцінніше, їх довезли до виїзду з міста. під обстрілами вони пішки йшли кілометрів з двадцять", – поділився артист.

Музикант зізнався, що новина від рідних про те, що вони зуміли евакуюватися, стала для нього першою нагодою розплакатися під час війни.

"Вони вже подзвонили, коли вийшли з Маріуполя... Це перший момент під час війни, коли я розплакався... Це був тиждень, коли окупанти ще дозволяли українському зв'язку гуляти просторами Маріуполя. Потім уже вони збожеволіли: відрубали український зв'язок. , запустили цей "Фенікс", який можна було отримати лише прийнявши громадянство "ДНР"... Але це вже, як то кажуть, інша історія", – зазначив Олександр Кривошапко .

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