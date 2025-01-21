На рынке наблюдается ограниченное предложение этого овоща, поскольку многие хозяйства воздерживаются от продажи, надеясь на дальнейшее повышение цен в ближайшие недели.

В январе 2025 года цены на белокочанную капусту в Украине выросли в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам аналитиков проекта EastFruit, если еще на прошлой неделе капусту можно приобрести по цене от 22 грн за килограмм, то сейчас ее цена колеблется в пределах 25-35 грн/кг.

Аналитики объясняют такой рост цены несколькими факторами. Снижение производства белокочанной капусты в стране, а также уменьшение количества продукции, которое может сохраняться длительное время, стали основными причинами удорожания. На рынке наблюдается ограниченное предложение этого овоща, поскольку многие хозяйства воздерживаются от продажи, надеясь на дальнейшее повышение цен в ближайшие недели.

"Большинство участников рынка прогнозируют дальнейшее ее удорожание. Свои мнения они аргументируют снижением производства этой продукции в стране, а также заметным сокращением доли продукции, пригодной для длительного хранения", - отмечают аналитики.

Ранее Politeka также писала , что с началом 2025 года украинцы столкнутся с новым повышением цен на большинство овощей и фруктов. Так, цены на плодоовощную продукцию будут оставаться высокими из-за нескольких основных факторов: неурожай, рост расходов на транспортировку и хранение, а также удорожание топлива и электроэнергии.



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