Другие пользователи ПриватБанка также сообщают о схожих запросах от финансового учреждения.

Клиенты ПриватБанка получают запросы на предоставление согласия на использование цифровой собственноручной подписи (ЦИНП), а также на обновление анкетных данных.

Об этом говорится на портале "Минфин", где можно оставлять обращение в финучреждения.

Клиент ПриватБанк получил уведомление от банка через приложение, в котором говорилось о необходимости дать согласие на использование цифровой собственноручной подписи (ЦСП) в качестве образца подписи в рамках процедуры надлежащей проверки. ПриватБанк объяснил, что это позволит обеспечить дополнительную защиту от мошенников, поскольку в будущем банк сможет сравнивать подписанные документы для подтверждения, что подпись принадлежит именно клиенту.

Клиентам ПриватБанк предлагают нажимать "Соглашаюсь", если они согласны, или актуализировать анкету в отделении банка. Один из клиентов ПриватБанк отметил, что после предоставления согласия проблем со счетами не возникло, а затем поступила просьба заполнить анкету, содержащую пункт о банковской тайне.

Другие пользователи ПриватБанка также сообщают о схожих запросах от финансового учреждения.

Ранее в ПриватБанке пояснили, что такие запросы являются частью актуализации информации о клиентах, которую банк обязан проводить в соответствии с законодательством. Кроме того, просьбы о разрешении на раскрытие информации касаются сотрудничества с банками США, где у ПриватБанка есть корреспондентские счета.

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