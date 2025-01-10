Также следует отметить, что в супермаркетах цены на килограмм стартуют от 29,5 грн.

На украинских рынках и магазинах растет стоимость популярного овоща, моркови.

По информации аналитиков проекта EastFruit, еще на прошлой неделе килограмм моркови стоил на 10% меньше.

Эта тенденция длится уже несколько недель, и сейчас цены на этот овощ колеблются в пределах 25-32 грн. за килограмм.

Основной причиной удорожания моркови является сокращение запасов качественной продукции у местных производителей. Часть фермеров уже завершила реализацию своих запасов, а другие пытаются максимально выгодно продать остатки, надеясь на дальнейший рост цены поближе к весне.

Стоимость моркови в среднем в 2,3 раза увеличилась с началом января 2024 года, что, в частности, связано с уменьшением урожая из-за аномальных погодных условий летом.

Также следует отметить, что в супермаркетах цены на килограмм стартуют от 29,5 грн.

Также Politeka писала о том, что в конце января - начале февраля 2025 года ожидается стабилизация цен на продукты питания, а некоторые товары могут подешеветь.

Об этом рассказал член Комитета Верховной Рады по аграрной и земельной политике Дмитрий Солончук.

Он пояснил, что резкое удорожание продукции наблюдалось перед праздниками из-за влияния курса доллара и повышения расходов производителей на энергоносители, транспорт и оборудование, закупаемые за иностранную валюту.