Однією з основних причин нестабільності цін на низку товарів є нестача місць для їх зберігання.

У кінці січня – на початку лютого 2025 року очікується стабілізація цін на продукти харчування, а деякі товари можуть подешевшати.

Про це розповів член Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Дмитро Солончук.

Він пояснив, що різке здорожчання продукції спостерігалося перед святами через вплив курсу долара та підвищення витрат виробників на енергоносії, транспорт і обладнання, які закуповуються за іноземну валюту.

Причини подорожчання продуктів:

Коливання курсу долара – багато виробників залежать від імпорту пального, обладнання та енергоресурсів, що безпосередньо впливає на собівартість продукції.

Підвищений попит перед святами – напередодні Нового року та Різдва попит на продукти традиційно зростає, що сприяє тимчасовому здорожчанню.

Відсутність належної інфраструктури для зберігання овочів – дефіцит овочесховищ змушує аграріїв продавати продукцію відразу після збору врожаю, що призводить до збільшення цін через участь посередників.

Солончук зазначив, що ситуація ускладнюється тим, що в Україні досі бракує достатньої кількості овочесховищ. Це призводить до нерівномірного розподілу прибутків між виробниками та посередниками, які встановлюють ціни на ринку.

Однією з головних причин нестабільності цін на овочі є саме нестача місць для їх зберігання. За підрахунками Солончука, на період 2022-2023 років Україні потрібно було щонайменше 130-140 овочесховищ, але збудовано лише близько 20 об'єктів.

Наприклад, аграрії вирощують картоплю, але змушені продавати її по 8-10 грн за кілограм, оскільки не мають можливості для тривалого зберігання. Через численних посередників ціна для споживачів може зрости до 30-35 грн за кілограм", – пояснив експерт. Це призводить до значних націнок та несправедливого розподілу прибутків: виробник отримує мінімум, а основний прибуток отримують перекупники.

На думку експерта, найближчим часом слід очікувати зниження цін на кілька груп товарів, зокрема:

Яйця – можливе значне здешевлення через стабілізацію ринку після свят.

– можливе значне здешевлення через стабілізацію ринку після свят. Молочна продукція – припинення подальшого зростання цін і встановлення стабільних цінових показників.

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