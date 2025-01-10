Тарас Цимбалюк оказался в центре скандала после того, как опубликовал фотографии с новогоднего отдыха.

Тарас Цымбалюк, популярный украинский актер, подвергся критике своих подписчиков после публикации новогодних фото и ответа на вопросы в соцсетях.

Актер поделился фотографиями из праздничного отдыха, на которых изменил цвет волос и стиль прически. Большинство пользователей начали предполагать, что Тарас разорвал отношения с девушкой Светланой.

В своем посту Цымбалюк также сообщил о планах на будущее: он уже завтра возвращается в Киев, где его ждут съемки, встречи и подготовка к премьере фильма «Когда ты выйдешь замуж». Также он анонсировал предстоящие представления, часть которых будет благотворительной.

Однако пост не получил положительных отзывов от части подписчиков. Многие отметили, что во время войны, когда страна борется с врагом, не совсем уместно публиковать такие фото и посты.

Пользователи выражали недовольство, что актер выглядит безмятежно, отдыхая в то время, когда мужчины на фронте защищают Украину. Отмечали также, что Тарас больше внимания уделяет своим "подаркам" и имиджу, а не реальным проблемам страны.

"Пока мужики страну защищают - оно развлекается", "Иди на фронт, дурень!! Ребята на фронте истекают кровью, а это татуированное скачет голый и фоточки выставляет!!" – эти и другие комментарии появились под его публикацией.

Некоторые пользователи даже шутили о его виде на фото, высмеивая его позу и одежду.

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