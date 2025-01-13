Тина Кароль вызвала смех поклонников новым видео в TikTok, где в непривычном виде она поделилась секретами подготовки к трёх концертах подряд.

Тина Кароль вызвала смех поклонников новым роликом в TikTok, где она появилась в простой одежде без сценичного образа.

В видео певица находится в своей гримерке, обсуждая секреты выступлений на трех концертах подряд.

На вопрос, как удается справиться с такой нагрузкой, Кароль ответила, что секрет успеха — в дисциплине и внимании к своему состоянию.

"Как к соревнованиям можно отнестись. Только дисциплина. Как ты ешь, как ты спишь. Но это не делается за день. Это системная жизнь", — поделилась Тина.

Затем она призналась, что концерты, особенно в Дворце Украина, даются ей тяжело как вокально, так и энергетически.

"Бывает, что на сцене ловит судорога. Но этого никто не видит и никогда не узнает", — добавила Кароль.

В конце видео, заметив, что она находится в полуголом виде, Тина воскликнула: "Боже, я голая. Идите отсюда", прерывая съемку. Этот момент рассмешил поклонников, которые активно оставляют одобрительные комментарии под роликом.

Недавно Тина Кароль предложила своим поклонникам задать ей давно интересовавшие их вопросы - один из таких вопросов касался ее возможного политического будущего.

39-летняя певица не обошла эту тему, сохранив небольшую интригу. На вопрос "Планируете ли идти в политику? Нам нужна женщина-президент", Тина Кароль ответила лаконично, но откровенно, не возразив, что такой вариант не исключает.

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