После успешной атаки морскими дронами, в результате которой были уничтожены три российских вертолета, рф столкнулась с необходимостью менять тактику в Черном море.

После успешного уничтожения российских вертолетов морскими дронами в Черном море, оккупанты столкнулись с новыми вызовами.

По мнению экспертов, эта операция заставила российскую авиацию пересматривать тактику действий в регионе. Как заметил военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, российские пилоты, ранее действовавшие уверенно, теперь находятся в сложной ситуации.

"Если раньше они поднимались с аэродромов на территории временно оккупированного Крыма и Севастополя как на охоту, пытаясь обнаружить и уничтожить наши морские дроны, то сейчас им приходится кардинально менять свои методы," — отметил эксперт.

Эффективность операции оказалась внушительной: уничтожено как минимум три российских вертолета, еще один получил повреждения, а общие потери среди пилотов составили восемь человек. Это, по словам Селезнева, деморализует оккупантов.

"Многие пилоты теперь не захотят рисковать без дополнительного прикрытия. Однако у россии пока нет четкого механизма противодействия нашим ударным морским дронам," — добавил он.

Эта операция показала, что фактор неожиданности играет ключевую роль в ведении современной войны. Пока российская сторона не разработает действенные контрмеры, их активность в воздухе в Черноморском регионе может значительно сократиться.

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