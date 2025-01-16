Заявление Трампа, что члены Альянса должны выделять 5% своего ВВП на военные расходы вместо текущего уровня в 2%, было названо «бредом» и «безумием» некоторыми политиками.

Предложение Дональда Трампа по увеличению расходов на оборону для стран НАТО до 5% от их ВВП вызвало волну критики в Европе.

Как пишет Business Insider, Ральф Штегнер, член Социал-демократической партии Германии, категорически отреагировал на идею Трампа. Он добавил, что сейчас ни одна из стран НАТО не выделяет 5% своего ВВП на оборону. Ближайшие к этой цифре Польша, Эстония и США, которые тратят 4%, 3,43% и 3,38% соответственно. Однако для многих европейских стран, в частности Италии, где расходы на оборону составляют всего 1,49% ВВП, такое требование выглядит совершенно нереалистичным.

Однако для государств, которые находятся ближе к России и наблюдают за войной в Украине вблизи, предложение Трампа получило более положительную оценку. В частности, министр обороны Польши и премьер-министр Эстонии Кристен Михал поддержали призыв Трампа.

"Это четкий сигнал Путину, что он не должен сметь ​​испытывать нервы НАТО и что мы готовы к этому", - подчеркнул Михал.

В то же время аналитики отмечают, что цифра в 5% нереалистичная даже с учетом современных военных вызовов. Нань Тянь, директор Стокгольмского института исследования проблем мира, отмечает, что такие расходы больше, чем во время холодной войны. Большинство европейских стран вынуждены финансировать свои растущие оборонные бюджеты из-за долгов и налоговых повышений, поэтому достижение 5% ВВП кажется маловероятным.

Некоторые эксперты предполагают, что Трамп намеренно выдвигает завышенные требования, чтобы продемонстрировать ненужность НАТО или подтолкнуть союзников к большему самостоятельному финансированию своих оборонных потребностей.

Источник: businessinsider.

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