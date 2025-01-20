Вокруг украинского национального отбора на "Евровидение-2025" вспыхнул новый скандал.

На этот раз в центре внимания оказалась певица FIINKA, которая борется за попадание в десятку финалистов конкурса. Артистка уверенно лидирует в голосовании, однако ее песня "Культура" стала предметом обсуждений в Сети.

Поводом для обвинений стало видео в TikTok, опубликованное анонимным пользователем под ником "lil.oden". На новом аккаунте он заявил, что композиция FIINKA подозрительно напоминает популярный латиноамериканский трек Con Altura. Пост вызвал оживленные споры, а также привлек внимание организаторов конкурса.

На защиту участницы встала продюсер национального отбора и известная певица Тина Кароль. В своем заявлении Кароль категорически опровергла обвинения в плагиате, подчеркнув, что песни абсолютно разные.

"Никакого сходства песен нет ни по темпу, ни по гармонии, ни по ритмике, ни по содержанию! В треке FIINKA слово 'хук' звучит как 'культура', а у Росалии — 'con altura', что переводится как 'вести себя достойно'. Эти обвинения в сходстве являются неквалифицированными и не имеют под собой оснований", — заявила Кароль.

Продюсер также отметила, что ей известно, кто мог инициировать эти нападки, однако пока она воздерживается от активных действий, надеясь на порядочность. В завершение Тина Кароль призвала всех участников конкурса, как вошедших в лонглист, так и оставшихся за его пределами, придерживаться честных методов борьбы.

"Ведите борьбу с честью, и судьба обязательно улыбнется вам. Я знаю, кто стоит за этим, но пока просто наблюдаю", — подчеркнула Кароль.

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