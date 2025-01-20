Кашель у ребенка обычно сопровождает насморк, поскольку выделяющаяся из носа слизь может стекать по задней стенке глотки; это стимулирует рефлекс кашля, поскольку организм пытается очистить дыхательные пути.

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский поделился с родителями важной информацией о лечении кашля у детей.

В своем новом видео на YouTube он раскрыл, как правильно реагировать на этот симптом и стоит ли применять лекарство. Он объяснил, что кашель и насморк взаимосвязаны.

"Если сопли редки, ребенок может их проглатывать, но когда они густеют, это приводит к накоплению слизи, и ребенок начинает откашливать", - рассказал врач.

Комаровский также отметил, что лающий кашель часто указывает на то, что слизь накапливается в области голосовых связок, что может привести к затруднённому дыханию. По словам врача, самое главное в лечении кашля – это не дать слизи засохнуть.

Для этого нужно соблюдать несколько простых правил: теплую одежду, чтобы ребенок не мерз; регулярное использование солевых растворов, чтобы слизистые не пересыхали; температура воздуха на дому не должна превышать 20% и должен быть высокий уровень влажности. Кроме этого, врач отмечает, что ребенку лучше сидеть, или быть в вертикальном положении, чтобы слизь не копилась. Также в случае затрудненного дыхания Комаровский советует вывести ребенка на свежий воздух, где температура и влажность будут способствовать облегчению дыхания.

Важный момент, на который обратил внимание врач, – это чрезмерное использование лекарства. Многие родители считают, что сиропы от кашля – это необходимый элемент лечения, но эффективность многих из них не доказана. Как отмечает Комаровский, существуют два основных типа лекарства - отхаркивающие и останавливающие кашель средства. Они не являются универсальным решением и не всегда помогают в борьбе со слизью.

"Эффективность отхаркивающего лекарства по сравнению с обильным питьем не доказана", - отмечает педиатр.

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