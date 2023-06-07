Известный врач Евгений Комаровский рассказал о пяти признаках проблем с родинками, и когда нужно обращаться к врачам.

Родинки есть у всех, они как правило появляются в детстве, в юношестве, и растут вместе с человеком. Поскольку родинки иногда, достаточно редко, но тем не менее, могут стать источником серьезных неприятностей – там в ткани родинок могут образовываться злокачественные клетки – то надо владеть определенной информацией.

Об этом в своем ютуб-канале рассказал доктор Евгений Комаровский.

По словам врача, нужно знать, что есть три фактора, увеличивают риск проблем с родинками.

"Фактор первый – генетика. Если в роду у кого-то были проблемы с родинками, надо быть особо бдительным. Фактор второй – это солнце, то есть прямые солнечные лучи. Попадание солнечных лучей на родинки – это опасно. И правило третье – это травмы, то есть травмировать родинки – это так же опасно. Есть пять признаков, которые говорят о том, что хватит наблюдать и надо обратиться к врачу", - говорит Евгений Комаровский.

Так, доктор подчеркивает, что в любом случае нужно наблюдать за своими родинками, а в идеале вообще фотографировать их на телефон и отслеживать динамику, если они меняются.

"Итак, пять опасных признаков, на которые надо обращать внимание. Родинка должна быть симметричной. Асимметричная – несемся к доктору. Края родинки должны быть ровные, если они не ровные или там зубчиками – идем к доктору. Далее, цвет родинки – однородный. Размер, это очень важно, но в любом случае считается, что если диаметр родинки менее шести миллиметров, то это безопасно. И последнее, на что обращаем внимание, это динамика. Если нет быстрого роста, то можно не суетиться", - рассказал Евгений Комаровский.

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