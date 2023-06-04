Известный детский врач и блогер доктор Евгений Комаровский ответил на вопрос о том, когда начинать учить детей чистить зубы. Так, врач утверждает, что это нужно сделать, как только появится первый зуб, более того, начинать можно еще раньше – посредством массажа десен.

"Смотрите, очень важно, чтобы вот именно чистка зубов вошла у ребенка в привычку, чтобы она воспринималась им ну как обязательное условие нормальной жизни. Сделать так, чтобы он начал чистить зубы в бессознательном возрасте. Прежде всего ребенок должен видеть, как папа и мама чистят зубы. Вот возьмите малыша на руку, вот взяли и на ручке пошли в ванну, и чистим себе зубы, чтобы ребенок смотрел. Потому что дети копируют поведение взрослых. Дальше я вам предлагаю чистить зубы в процессе ежедневного вечернего купания", - говорит Евгений Комаровский.

По его словам, первая зубная щетка, посредством который вы будете чистить ребенку зубы, это будет щетка-напальчник. Она надевается на палец папы или мамы, и вот этой щеткой можно просто водить ребенку по деснам. Следующая щетка уже индивидуальная, детская щетка, она будет чуть попозже, примерно к годовалому возрасту.

"Как правило первая зубная щетка отличается тем, что на ней есть специальное резиновое кольцо-ограничитель, который не позволяет засунуть ее в рот полностью. Главное, вот смотрите, тут неважно даже слова зубная паста, важен сам процесс. То есть ребенок должен понимать, что этим занимаются все, он должен это видеть, и видеть это практически ежедневно. Тогда он воспринимает это как обязательное условие жизни, тогда он реально будет чистить зубы и тогда он будет получать от этого удовольствие. Это не будет вызывать у него сопротивление", - подытожил доктор Комаровский.

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