Доктор Євген Комаровський поділився інформацією, як розпізнати інсульт до його настання. Фахівець поділився знанням у своєму Інстаграмі, де ділиться корисними порадами.

Як зазначає доктор Комаровський, у себе можна помітити такі симптоми: двоїння в очах або нечіткий зір, нудота і блювання, раптове оніміння кінцівки (пальця, ступні, ноги, руки, частина обличчя або тіла), несподівана втрата контролю (людина не може зрозуміти, де знаходиться, не може виразно говорити).

А в інших людей можна побачити такі симптоми: людина не здатна посміхнутися, підняти руки, сказати будь-яку просту пропозицію, а також висунути мову без викривлення, повідомив доктор Комаровський.

Українці поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі доктору Комаровському:

"Що потрібно зробити в такій ситуації?",

"Так симптоми як у мігрені з аурою точки в точнісінько, може є якісь особливості, на які варто звернути увагу?",

"Ще може бути навпаки не блювота, а відсутність блювотного рефлексу. І взагалі відсутність будь-якого вродженого рефлексу",

"Це справді корисна інформація. Бо 13 років тому за відсутності широкого споживання інтернету як такого наша сім'я не помітила перших ознак інсульту у батька - перекошеного рота, було відчуття, що він насміхається і ми втратили три важливі дні, щоб надати вчасну допомогу. У лікарню вже звернулися, коли він упав на підлогу.

Останні новини України:

Нагадаємо, Комаровський розповів, коли потрібно бути на сполох через родимки

А ще Politeka писала, що доктор Комаровський розповів, як позбутися печії

Також Politeka повідомляла, що Комаровський розповів, з якого віку починати чистити зуби дитині