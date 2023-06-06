Доктор Евгений Комаровский решил рассказать об изжоге. Специалист выпустил новое видео на своем ютуб-канале.

"Лечение изжоги предусматривает использование трех групп препаратов и все они чрезвычайно эффективны. То есть, еще раз, фармакологически облегчить изжогу - никаких проблем. Неудивительно, что очень часто делают акцент на именно на лекарствах, забывая о том, что есть немедикаментозные профилактики изжоги. В конце концов, если у вас изжога раз в неделю, то не нужно начинать глотать таблетки, надо просто знать, что можно сделать кроме лекарств", - рассказал доктор Евгений Комаровский.

Специалист рассказал, что можно при помощи простых советов сделать так, чтобы не было изжоги. Всего четыре правила, которые позволят избавится от дискомфорта, по мнению доктора Евгения Комаровского.

"Итак, что кроме лекарств: не ложиться сразу после еды - раз, не есть плотно перед сном, приподнять изголовье кровати, то есть подушку, повыше, подушку под матрас, дополнительную - три, и четыре - не использовать тугую одежду, которая сдавливает область живота. И кстати, особенно это имеет отношение к ремням. То есть, если у вас регулярно, раз в неделю, изжога, постарайтесь вместо ремня, сдавливающие живот, использовать подтяжки", - добавил доктор Евгений Комаровский.

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