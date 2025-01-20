Доктор Комаровский, известный украинский педиатр, в очередной раз обратился к родителям с важным разъяснением, на этот раз о бронхите.

Известный врач объяснил, что бронхит — это не сама болезнь, а воспаление в бронхах, которое может возникать по разным причинам, и не всегда требует применения антибиотиков.

В своем Ютуб-видео Евгений Комаровский разъяснил, что причины этого воспаления могут быть разными: термические ожоги слизистых, отравление химическими веществами, влияние курения, но чаще всего бронхит возникает из-за вирусных инфекций.

Комаровский подчеркивает, что большинство бронхитов у детей являются вирусными и не нуждаются в антибиотиках. Он добавляет, что именно из-за ложных представлений об этом лекарстве при бронхите, родители часто наносят вред своим детям. Потому что применение антибиотиков в таких случаях может только усугубить ситуацию.

"Антибиотики помогают не из-за своего действия, а благодаря нормальной работе иммунитета", - говорит Комаровский.

Вирусные инфекции часто проходят самостоятельно через несколько дней, когда организм начинает производить интерферон и антитела, объясняет педиатр. Относительно того, как лечить бронхит, врач акцентирует, что главное – это создание комфортных условий для ребенка.

Гораздо важнее, чтобы ребенок находился в прохладной и влажной среде, а не просто принимал лекарства. Вот еще несколько советов: важно, чтобы ребенок пил много воды, что поможет вывести токсины; также она не должна замерзать, но и нельзя перегреваться; если нет температуры, полезно гулять на улице. Доктор Комаровский также подчеркнул, что даже если врач назначит антибиотики, это не всегда оправдано. Антибиотики требуются только в случае бактериальных осложнений.

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