Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області відображає загальні процеси, які зараз відбуваються на овочевому ринку країни.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області привертає увагу учасників ринку на тлі змін у сегменті картоплі, де одночасно продаються залишки минулорічного врожаю та дорога імпортна продукція, повідомляє Politeka.

Наразі українські аграрії реалізують бульбу зі сховищ за ціною від 5 до 11 гривень за кілограм. Такі показники залишаються нижчими, ніж торік, коли вартість коливалася в межах 13–23 гривень.

Експерти пов’язують різницю з більшими обсягами збору та особливостями сезону. Вплинули також погодні умови, які позначилися на структурі врожайності та якості частини продукції.

Водночас торговельні мережі отримують закордонні поставки. Цінники на окремі імпортні партії сягають близько 90 гривень за кілограм, що робить такий товар менш доступним для значної частини покупців.

Фахівці вважають нинішню ситуацію перехідною. Запаси старої картоплі поступово скорочуються, тому ринок може відреагувати зміною вартості вже найближчим часом.

Представники галузі допускають підвищення цін у разі зменшення пропозиції та збереження стабільного попиту серед населення.

На думку аналітиків, Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області відображає загальні процеси, які зараз відбуваються на овочевому ринку країни. Вирішальне значення мають обсяги внутрішнього виробництва та масштаби зовнішніх поставок.

Подальший розвиток подій залежатиме від надходження нового врожаю, активності імпортерів і балансу між попитом та пропозицією.

Експерти зазначають, що найближчими місяцями саме сезонні фактори визначатимуть ситуацію у цьому сегменті продовольчого ринку.

Джерело: ТСН

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