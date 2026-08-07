Після подорожчання проїзду у Вінниці збережено систему проїзних квитків, завдяки якій пасажири можуть суттєво заощадити

Із 1 серпня у Вінниці набуло чинності подорожчання проїзду у громадському транспорті, повідомляє Politeka.net.

Після перегляду вартості одна поїздка за разовою оплатою коштує 25 гривень. Натомість використання абонементів дозволяє зменшити фактичну ціну одного проїзду до 15–17 гривень залежно від обраного тарифного пакета.

Для власників персоналізованої «Муніципальної картки вінничанина» доступні кілька варіантів проїзних. Абонемент на 130 поїздок, який діє протягом 30 днів, коштує 1500 гривень для дорослих. Для студентів і учнів професійно-технічних закладів його ціна становить 750 гривень, а для школярів — 450 гривень.

Передбачений і пакет на 80 поїздок. Він обійдеться дорослим у 1200 гривень, студентам — у 600 гривень, а учням шкіл — у 360 гривень. Крім того, пасажири можуть придбати безлімітний проїзний на місяць за 2250 гривень.

Подорожчання проїзду у Вінниці торкнулося і користувачів неперсоналізованих транспортних карток. Для них абонемент на 130 поїздок коштує 1725 гривень, пакет на 80 поїздок — 1380 гривень, а місячний безлімітний проїзний — 2600 гривень.

У міській раді підкреслюють, що зміни не вплинуть на пільговиків — їхній проїзд, як і раніше, оплачуватиметься з бюджету громади. Також для користувачів «Муніципальної картки вінничанина» залишається чинною можливість безкоштовної пересадки протягом 30 хвилин.

Раніше транспортні фахівці зазначали, що економічно обґрунтована вартість перевезень мала б бути значно вищою — близько 34 гривень у трамваях і тролейбусах та 41 гривня в автобусах. Проте міська влада вирішила затвердити нижчі соціально орієнтовані тарифи, щоб зберегти доступність громадського транспорту для населення та водночас забезпечити стабільну роботу перевізників і належне утримання рухомого складу.

Джерело: Вінницька міська рада

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