Дефицит продуктов в Днепропетровской области отражает общие процессы, происходящие сейчас на овощном рынке страны.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области привлекает внимание участников рынка на фоне изменений в сегменте картофеля, где одновременно продаются остатки урожая прошлого года и дорогостоящая импортная продукция, сообщает Politeka.

Пока украинские аграрии реализуют клубень из хранилищ по цене от 5 до 11 гривен за килограмм. Такие показатели остаются ниже, чем в прошлом году, когда стоимость колебалась в пределах 13–23 гривен.

Эксперты связывают разницу с большим объемом сбора и особенностями сезона. Повлияли также погодные условия, которые сказались на структуре урожайности и качества части продукции.

В то же время, торговые сети получают заграничные поставки. Ценники на отдельные импортные партии составляют около 90 гривен за килограмм, что делает такой товар менее доступным для значительной части покупателей.

Специалисты считают нынешнюю ситуацию переходной. Запасы старого картофеля постепенно сокращаются, поэтому рынок может отреагировать изменением стоимости в ближайшее время.

Представители отрасли допускают повышение цен при уменьшении предложения и сохранении стабильного спроса среди населения.

По мнению аналитиков, Дефицит продуктов в Днепропетровской области отражает общие процессы, происходящие сейчас на овощном рынке страны. Решающее значение имеют размеры внутреннего производства и масштабы внешних поставок.

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от поступления нового урожая, активности импортеров и баланса между спросом и предложением.

Эксперты отмечают, что в ближайшие месяцы именно сезонные факторы будут определять ситуацию в этом сегменте продовольственного рынка.

Источник: ТСН

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