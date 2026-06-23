Дефіцит фруктів у Дніпропетровській області відображає загальну тенденцію зменшення виробництва кісточкових культур в Україні.

Дефіцит фруктів у Дніпропетровській області посилюється через несприятливі погодні умови, які суттєво вдарили по врожаю кісточкових культур цього сезону, повідомляє Politeka.

За даними аналітиків, найбільших втрат зазнали абрикосові та персикові сади. Збір абрикосів скоротився на 40–60% від середніх багаторічних показників, тоді як показники для персиків виявилися нижчими на 30–50%.

Основною причиною стали весняні заморозки. Похолодання збіглися з періодом формування зав’язі, що негативно позначилося на майбутньому обсязі плодів.

Найскладніша ситуація склалася у центральній та південній частинах країни. Саме там дерева розпочинають цвісти раніше, тому різкі температурні зміни завдали найбільшої шкоди насадженням.

Фахівці попереджають, що внутрішній ринок може відчути нестачу сезонної продукції. Навіть додаткові поставки з-за кордону не здатні повністю перекрити втрати місцевих господарств.

У цьому контексті дефіцит фруктів у Дніпропетровській області відображає загальну тенденцію зменшення виробництва кісточкових культур в Україні.

Для стабілізації ситуації розглядаються імпортні надходження з Туреччини, Греції, Іспанії та Молдови. Проте очікується, що їхніх обсягів вистачить лише для часткового покриття потреб.

Експерти також прогнозують подорожчання. За помірного скорочення врожаю вартість може зрости на 20–30%. Якщо ж нестача продукції виявиться глибшою, ціни здатні піднятися на 50–80%.

Особливо вразливими залишаються абрикосові дерева. Навіть нетривале похолодання під час цвітіння значно знижує потенціал плодоношення. Тривалі хвилі холоду лише погіршують наслідки для садівників.

Поточна картина відповідає тенденціям, які спостерігаються у багатьох європейських державах, де сезон 2026 року також супроводжується скороченням виробництва кісточкових культур.

Джерело: agronews

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