Дефіцит фруктів у Дніпропетровській області може стати помітним через загальнонаціональне скорочення пропозиції.

Дефіцит фруктів у Дніпропетровській області прогнозується на тлі значних втрат урожаю абрикосів і персиків в Україні через весняні заморозки, повідомляють галузеві аналітики, повідомляє Politeka.

За оцінками експертів асоціації «Ягідництво України», у 2026 році виробництво абрикосів може зменшитися на 40–60%, а персиків — на 30–50% порівняно із середніми багаторічними показниками. Основною причиною називають лютнево-квітневі похолодання, які пошкодили значну частину квіткових бруньок у садах.

Фахівці зазначають, що найбільше постраждали центральні та південні регіони, де плодово-ягідні культури розквітають раніше. У результаті формується ризик суттєвого скорочення внутрішньої пропозиції кісточкових фруктів.

Експерти також попереджають про можливе зростання цін у межах 20–80% залежно від рівня нестачі. Частково компенсувати обсяги можуть імпортні поставки з Туреччини, Греції, Іспанії та Молдови, однак їх недостатньо для повного покриття попиту.

Додатковим фактором ризику є чутливість культур до низьких температур. Навіть короткочасні заморозки під час цвітіння здатні знищувати значну частину врожаю, а тривалі холоди роблять відновлення практично неможливим.

У регіональному розрізі Дефіцит фруктів у Дніпропетровській області може стати помітним через загальнонаціональне скорочення пропозиції та залежність ринку від імпортних поставок у сезон пікового попиту.

Також варто зауважити, що подальша динаміка ринку залежатиме від обсягів імпорту та погодних умов у період дозрівання наступних садових культур.

Джерело: agronews

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