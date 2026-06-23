Дефицит фруктов в Днепропетровской области отражает общую тенденцию сокращения производства косточковых культур в Украине.

Дефицит фруктов в Днепропетровской области усугубляется из-за неблагоприятных погодных условий, которые существенно ударили по урожаю косточковых культур в этом сезоне , сообщает Politeka.

По данным аналитиков, наибольшие потери понесли абрикосовые и персиковые сады. Сбор абрикосов сократился на 40–60% от средних многолетних показателей, в то время как показатели для персиков оказались ниже на 30–50%.

Основной причиной стали весенние заморозки. Похолодания совпали с периодом формирования завязи, что отрицательно сказалось на будущем объеме плодов.

Самая сложная ситуация сложилась в центральной и южной части страны. Именно там деревья начинают цвести раньше, поэтому резкие температурные изменения нанесли наибольший ущерб насаждениям.

Специалисты предупреждают, что внутренний рынок может ощутить нехватку сезонной продукции. Даже дополнительные поставки из-за границы не способны полностью перекрыть потери местных хозяйств.

В этом контексте дефицит фруктов в Днепропетровской области отражает общую тенденцию по уменьшению производства косточковых культур в Украине.

Для стабилизации ситуации рассматриваются импортные поступления из Турции, Греции, Испании и Молдовы. Однако ожидается, что их объемов будет достаточно для частичного покрытия потребностей.

Эксперты также прогнозируют удорожание. При умеренном сокращении урожая стоимость может вырасти на 20–30%. Если же недостаток продукции окажется более глубоким, цены способны подняться на 50–80%.

Особенно уязвимыми остаются абрикосовые деревья. Даже непродолжительное похолодание во время цветения значительно снижает потенциал плодоношения. Длительные волны холода лишь усугубляют последствия для садоводов.

Текущая картина соответствует тенденциям, которые наблюдаются во многих европейских государствах, где сезон 2026 также сопровождается сокращением производства косточковых культур.

Источник: agronews

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