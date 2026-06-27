Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області пов’язують із загальним зростанням операційних витрат у сфері утилізації сміття.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області зафіксували у Жмеринській громаді після перегляду вартості вивезення побутових відходів, яке забезпечує ПП «БРАВІС», повідомляє Politeka.

Виконавчий комітет погодив оновлені розрахунки після аналізу фінансових показників підприємства. Основним фактором коригування стало зростання витрат, що напряму формують підсумкову ціну для населення.

Серед ключових причин — підвищення вартості пального на 38,2%, збільшення земельного податку на 17,7%, а також зростання орендної плати за державні ділянки на 21,5%. Додатково враховано подорожчання оренди спецтехніки на 50% та збільшення екологічного збору на 13,6%.

Окремо вплинуло коригування мінімальної заробітної плати на 8,1% і зміна графіків збору сміття, що відобразилося на структурі нарахувань.

Нова модель передбачає диференційовані ставки: для приватного сектору — 56,94 грн за особу щомісяця, для багатоквартирних будинків — 55,82 грн.

У громаді наголошують, що оновлення стосується всіх споживачів послуги поводження з відходами та набуло чинності після затвердження рішення.

У цьому контексті Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області пов’язують із загальним зростанням операційних витрат у сфері утилізації сміття та переглядом економічних розрахунків підприємства.

Подальша динаміка вартості залежатиме від цін на ресурси, економічної ситуації та рішень місцевої влади щодо регулювання комунальної сфери.

Відповідне рішення ухвалене виконавчим комітетом. Зміни набули чинності після офіційного затвердження.

Джерело: zhgazeta

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області: де можна отримати прихисток на довгий час.

Також Politeka повідомляла, Нова система оплати за проїзд у Вінниці: пасажирам зробили важливе оголошення.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області: виплати зростуть у частини українців, кому нарахують надбавки.