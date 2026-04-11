Нова система оплати за проїзд у Вінниці впроваджується у громадському транспорті міста для спрощення розрахунків.

Нова система оплати за проїзд у Вінниці передбачає використання кольорових QR-кодів для купівлі квитків у міських автобусах та тролейбусах, повідомляє Politeka.

Як зазначають у місцевій транспортній компанії, окремі наліпки призначені для клієнтів ПриватБанку та monobank, проте оплатити квиток можна карткою будь-якого банку.

Нова система оплати за проїзд у Вінниці передбачає, що QR-коди оновленого зразка поступово розміщуються на всіх маршрутах міста.

Так пасажири мають змогу швидко обирати свій банк, сканувати код і без зайвих черг користуватися транспортом. За даними компанії, QR-коди ПриватБанку відрізняються жовтим відтінком, а monobank – рожевим.

Використання доступне через застосунок «Приват24», де пасажир обирає кількість квитків, зазначає картку та натискає «Купити», після чого електронний квиток зберігається у розділі «Ще - Транспорт - Міський транспорт».

Також можливе сканування QR-коду через камеру смартфона, що відкриває сторінку у браузері, де розрахунок здійснюється через Google Pay, Apple Pay або будь-яку банківську картку.

Після підтвердження на екрані з’являється електронний квиток із таймером дії 60 хвилин. Користувачі monobank отримують ще більшу гнучкість: сканування QR-коду у застосунку відкриває квиток у браузері з усіма даними та кодом для перевірки.

Пасажир може обирати кількість квитків та спосіб розрахунку – monobank, Google Pay, Apple Pay або карткою. Після завершення платежу квиток одразу відображається на екрані.

Для перевірки його дійсності достатньо відсканувати QR-код із увімкненою геолокацією. Нова система оплати за проїзд у Вінниці також передбачає, що в електронному квитку вказаний бортовий номер транспортного засобу.

Останні новини України:

