Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области связывается с общим ростом операционных расходов в сфере утилизации мусора.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области зафиксировали в Жмеринском сообществе после пересмотра стоимости вывоза бытовых отходов, который обеспечивает ЧП «БРАВИС», сообщает Politeka.

Исполнительный комитет согласовал обновленные расчеты после анализа финансовых показателей предприятия. Основным фактором корректировки стал рост расходов, напрямую формирующих итоговую цену для населения.

Среди ключевых причин – повышение стоимости горючего на 38,2%, увеличение земельного налога на 17,7%, а также рост арендной платы за государственные участки на 21,5%. Дополнительно учтено удорожание аренды спецтехники на 50% и увеличение экологического сбора на 13,6%.

Отдельно повлияло корректировка минимальной заработной платы на 8,1% и изменение графиков сбора мусора, что отразилось на структуре начислений.

Новая модель предусматривает дифференцированные ставки: для частного сектора – 56,94 грн за человека ежемесячно, для многоквартирных домов – 55,82 грн.

Община отмечает, что обновление касается всех потребителей услуги обращения с отходами и вступило в силу после утверждения решения.

В этом контексте повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области связывают с общим ростом операционных расходов в сфере утилизации мусора и пересмотром экономических расчетов предприятия.

Дальнейшая динамика стоимости будет зависеть от цен на ресурсы, экономической ситуации и решений местных властей по регулированию коммунальной сферы.

Соответствующее решение было принято исполнительным комитетом. Изменения вступили в силу после официального утверждения.

Источник: zhgazeta

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