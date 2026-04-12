Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області постійно оновлюється, тож фахівці радять оперативно реагувати на нові пропозиції.

У Вінницькій області переселенці можуть скористатися безкоштовним житлом для ВПО в межах платформи «Допомагай», яка публікує актуальні пропозиції тимчасового розміщення для внутрішньо переміщених осіб, передає Politeka.

Про це повідомляють місцеві служби.

Сервіс поєднує власників помешкань із тими, хто шукає прихисток. Кожне оголошення містить детальний опис, контактні дані та точне розташування житла.

Користувачі можуть переглядати доступні варіанти, дізнаватися про умови перебування та домовлятися з господарями безпосередньо. Деякі локації підходять для сімей або невеликих груп, інші розраховані на індивідуальне розміщення.

Наприклад, у селі Потоки Жмеринського району пропонують будинок 1987 року без централізованого газу та водопостачання. На подвір’ї є криниця, опалення здійснює піч. Приміщення включає чотири кімнати, веранду, дві літні кухні, господарські споруди, погріб і садову ділянку. Такий варіант підходить тим, хто готовий доглядати територію та жити в сільській місцевості.

Ще одна пропозиція у Вінниці на вулиці Лесі Українки розрахована на жінок із дітьми. Житло забезпечує базові умови для тимчасового перебування, господарі приймають переселенців із грудня минулого року.

Для зручності передбачені фільтри пошуку, що дозволяють швидко сортувати варіанти за різними критеріями. Додаткову інформацію можна отримати за гарячою лінією 0-800-332-238.

Волонтери перевіряють усі оголошення вручну, щоб уникнути неточностей. Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області постійно оновлюється, тож фахівці радять оперативно реагувати на нові пропозиції та контактувати з власниками.

Місцеві служби додають, що переселенці можуть розраховувати на додаткову підтримку у вигляді побутових речей, продуктів першої необхідності та базової технічної допомоги, що полегшує адаптацію в новому помешканні.

